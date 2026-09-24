صحيفة سبق

بلغت حصة العلامات التجارية الصينية من سوق السيارات في أوروبا مستوى قياسياً خلال الشهر الماضي، مدفوعة بطلب قوي على السيارات الهجينة، وفق بيانات شركة داتا فورس.

بلغت حصة العلامات التجارية الصينية من سوق السيارات في أوروبا مستوى قياسياً خلال الشهر الماضي، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود، وبخاصة بين العملاء الذين ما زالوا غير مرتاحين للسيارات الكهربائية كلياً.

ووفق شركة داتا فورس للبيانات، وصلت حصة شركة السيارات الصينية بي واي دي من السوق الأوروبية إلى نحو 12% خلال الشهر الماضي. وباعت الشركة سيارة واحدة من كل 4 سيارات هجينة بيعت في السوق الأوروبية، مستفيدة من طرز لا تخضع للرسوم الجمركية الإضافية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وتظهر البيانات مدى استفادة شركات السيارات الصينية من قلق العملاء من شبكات شحن السيارات الكهربائية ومدى قطعها، عبر تقديم سيارات هجينة بوصفها خطوة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية كلياً. في الوقت نفسه، تزيد أسعار الوقود المرتفعة الضغوط على أصحاب السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي.

ووفق بيانات داتا فورس، زاد الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا بنسبة 27% خلال أغسطس الماضي، معوّضاً تراجع الطلب على سيارات الوقود. وبفضل زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ارتفعت مبيعات السيارات في أوروبا الشهر الماضي بنسبة 4.6%.

وفي بريطانيا لا تواجه شركات السيارات الصينية الرسوم الجمركية الإضافية المطبقة حالياً في الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية؛ إذ تشكل السيارات الصينية هناك أكثر من واحدة من بين كل خمس سيارات جديدة، وحققت علامات مثل جيكو التابعة لشركة شيري أوتوموبيل الصينية رواجاً كبيراً لدى العملاء.

ورغم أن معدلات المبيعات في ألمانيا ليست بنفس الارتفاع المسجل في بريطانيا، تواصل الشركات الصينية تعزيز حضورها في أكبر سوق للسيارات بأوروبا، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت 6.4% خلال أغسطس، وفق بيانات داتا فورس.