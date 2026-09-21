صحيفة سبق

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية الكويت ومصر وتركيا، مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجرى خلال الاتصالات مناقشة التطورات الإقليمية واستعراض الجهود المشتركة لاحتواء التوترات، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاتصالات مناقشة التطورات في المنطقة، واستعراض الجهود المشتركة لاحتواء التوترات فيها، بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها.