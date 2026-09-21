صحيفة سبق

يبرز موقع الحِجر الأثري في محافظة العلا بوصفه أول موقع سعودي أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2008، بما يحويه من واجهات صخرية منحوته ونقوش ومنشآت مائية تعكس براعة الأنباط وتاريخ الجزيرة العربية، وسط عناية مستمرة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا لصون الموقع وتعزيز حضوره كوجهة عالمية.

على أرض المملكة التي تعاقبت عليها حضارات وممالك عبر آلاف السنين، يبرز موقع الحِجر الأثري في محافظة العلا شاهداً على عمق الإرث الحضاري السعودي؛ إذ أُدرج عام 2008م ليكون أول موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتكشف واجهات الحِجر الصخرية المنحوتة عن براعة الأنباط في الهندسة والنحت، فيما تحتفظ جدرانه بنقوش وكتابات بلغات قديمة متعددة، إلى جانب منشآت مائية وآبار تُجسّد أنماط الحياة وأساليب إدارة الموارد في المنطقة عبر مراحل تاريخية متعاقبة.

وتُولي المملكة الموقعَ عناية خاصة من خلال الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تُسيّر فرقاً متخصصة في مجالات الآثار والحفظ والترميم والتوثيق وإدارة التراث، تعمل على دراسة المعالم ورصد العوامل البيئية المؤثرة فيها، وتحديد أساليب الحفظ الملائمة لكل مكوّن أثري.

وتتكامل أعمال الصون مع مسوحات وأبحاث أثرية تُنفّذها الهيئة بالتعاون مع خبراء ومؤسسات علمية دولية، بما يُسهم في توثيق تاريخ الموقع وتطوير ممارسات حمايته وإدارته على المدى البعيد.

كما تشمل جهود المحافظة تنظيم تجربة الزيارة بما يوازن بين إتاحة الموقع للزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم وحماية مكوناته الأثرية، والتعريف بقيمته التاريخية والثقافية ونشر الوعي بأهمية صون مواقع التراث.

وفي ذكرى اليوم الوطني السعودي، يمثّل موقع الحِجر الأثري نموذجاً لما تزخر به المملكة من إرث حضاري ممتد، وما توليه من عناية بصونه ودراسته والتعريف به، ليبقى إرثاً محفوظاً للأجيال القادمة.