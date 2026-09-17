أحمد العبدالله

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود، المعرض التوعوي المتنقل "ولاء" بالشراكة مع أمانة المنطقة، ضمن مبادرة موجهة للجهات الحكومية، وتضمن لقاءً تعريفياً حول أهمية الأمن الفكري وجهود المملكة في مكافحة التطرف.

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة المعرض التوعوي المتنقل «ولاء»، بالشراكة مع أمانة المنطقة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، ضمن مبادرة الفرع الموجهة للجهات الحكومية بالمنطقة.

وتضمّن المعرض لقاءً تعريفياً بعنوان «أهمية الأمن الفكري»، قدّمه مدير عام الفرع فهد بن فيصل الثبيتي، استعرض خلاله جملةً من المحاور الرئيسية، أبرزها: مفهوم الأمن الفكري وأهميته، ومعززاته ومهدداته، فضلاً عن جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف وحماية الفكر.

كما تناول اللقاء جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، في إطار دورها المحوري في تعزيز الوعي الفكري والوقاية من الانحراف.