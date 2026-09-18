صحيفة سبق

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت معلومات عن اصطدام طائرة مسيّرة ببرج تبريد في وحدة مفاعل بمحطة طاقة نووية روسية في منطقة كورسك، في وقت مبكر من الخميس، مؤكدة أن المفاعل كان قيد التشغيل وواصل عمله بصورة طبيعية دون اندلاع حريق.

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، بأنها تلقّت معلومات تُشير إلى اصطدام طائرة مسيّرة ببرج تبريد في وحدة مفاعل بمحطة طاقة نووية روسية تقع في منطقة كورسك، وذلك في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن وحدة المفاعل كانت تعمل بشكل اعتيادي لحظة تعرّضها للضربة، وأنها واصلت تشغيلها بصورة طبيعية عقب الحادثة، مشيرةً إلى أن الاصطدام لم يُفضِ إلى اندلاع أي حريق.