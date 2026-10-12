صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والمصرية في المنطقة الشرقية؛ لاستغلالهم الرواسب بطريقة مخالفة، وصادرت 3 معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية، وداعية للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية عبر أرقام الطوارئ المعتمدة مع ضمان سرية المبلّغ.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مقيمين مخالفين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، وذلك إثر استغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، وطُبّقت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأوضحت القوات أنه جرى ضبط 3 معدات كانت تُستخدم في عمليات تجريف التربة ونقلها، في مخالفة صريحة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 999 والرقم 996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلّغ.