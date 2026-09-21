صحيفة سبق

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 توسيع منافسات سباق الملواح إلى 12 شوطاً خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بجوائز إجمالية تبلغ 723 ألف ريال وفق ما ورد في المادة الواردة إلى التحرير.

يشهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 توسيع منافسات سباق الملواح، بإقامة 12 شوطاً خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر المقبل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ضمن فعاليات المعرض الذي ينظمه المركز الوطني للصقور.

ويتضمن السباق هذا العام شوطين لكل نوع من أنواع الفروخ الستة، خُصص أحدهما لفئة الهواة والملاك، والآخر لفئة المحترفين والنخبة. وتشمل الأنواع: حر، وشاهين، وجير بيور، ومثلوث جير بيور، وجير تبع، وجير شاهين، بما يوسع نطاق المنافسة ويتيح مشاركة الصقارين وفق فئات مختلفة.

وتقتصر المشاركة في أشواط سباق الملواح على الفروخ المشتراة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وفق القرار الذي اعتمده المركز الوطني للصقور لحصر المشاركة في هذه الأشواط على فروخ المزاد، بما يعزز حضور إنتاج المزارع في المنافسات ويربط المزاد بمسار تنافسي يمتد إلى سباقات الملواح.

يمثل تنظيم 12 شوطاً تطويراً للسباق مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد إقامة ستة أشواط بواقع شوط لكل نوع. وتبلغ جوائز منافسات هذا العام 723 ألف ريال، موزعة على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، بواقع ستة أشواط لفئة الملاك والهواة، وستة أشواط لفئة المحترفين والنخبة.

وتبلغ جوائز أشواط الملاك والهواة 261 ألف ريال: 15 ألف ريال لصاحب المركز الأول في كل شوط، و10 آلاف للثاني، و7500 للثالث، و6 آلاف للرابع، و5 آلاف للخامس. أما جوائز أشواط المحترفين والنخبة فتبلغ 462 ألف ريال: 25 ألف ريال للأول، و20 ألفاً للثاني، و15 ألفاً للثالث، و10 آلاف للرابع، و7 آلاف للخامس.

ويقام السباق على مدى ستة أيام، وتعتمد منافساته على سرعة الصقر واستجابته؛ إذ ينطلق من نقطة البداية «السناح» لمسافة 200 متر باتجاه خط النهاية «الملواح»، في منافسة تستحضر إحدى الممارسات المرتبطة بالصقارة وتقدمها لزوار المعرض في إطار تنافسي.

وشهد سباق الملواح في معرض 2025 مشاركة نحو 200 صقار، وإقامة ستة أشواط للفروخ، وتُوّج خلاله 60 فائزاً، بجوائز إجمالية بلغت 600 ألف ريال توزعت على أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل شوط.

ويمنح تطوير السباق هذا العام الصقارين مساحة أوسع للمنافسة، مع مضاعفة عدد الأشواط وفصل فئات المشاركين، ويتيح لزوار المعرض متابعة مهارات الصقور وسرعتها واستجابتها في ميدان الملواح.

ويعمل المركز الوطني للصقور، من خلال تنظيم المنافسات والفعاليات المرتبطة بالصقارة، على المحافظة على الموروث ونقله إلى الأجيال، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم وتطوير مهاراتهم، وتعزيز حضور الصقارة في المجتمع.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ويقدم برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والتجارب المرتبطة بالصقارة والصيد والموروث والرحلات والمغامرات.