صحيفة سبق

أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا حتى 18 سبتمبر إلى 3676 حالة، من أصل 7614 إصابة، بمعدل وفيات 48.3%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت الوضع في الكونغو الديمقراطية وأوغندا كحالة طوارئ ذات مخاطر إقليمية مرتفعة.

أعلنت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا في البلاد حتى 18 سبتمبر إلى 3676 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 7614 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة «إكس» أن «معدل الوفيات بالنسبة لإجمالي الإصابات المسجلة بفيروس إيبولا بلغ 48.3%».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 21 أغسطس الماضي الحاجة الماسة إلى موارد إضافية للسيطرة على الوباء، الذي ينتشر في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً منذ 30 عاماً، في ظل احتياجات إنسانية «ضخمة».

وكشفت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر ميديسن» في وقت سابق أن تفشّي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية نجم عن سلالة غير معروفة سابقاً من فيروس بونديبوغيو، يُرجَّح أنها انتقلت إلى البشر من حيوان.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 مايو الماضي أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يُشكّل حالة طوارئ تهدد دولاً أخرى، مع تقدير المخاطر الإقليمية بأنها مرتفعة.