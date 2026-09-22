جمال المرشدي

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي بالتعاون مع المتحف الوطني وبيت الثقافة، من خلال تقديم عروض حية لفنون السامر والخبيتي والخطوة خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، بهدف إبراز الفنون الأدائية التقليدية وتعريف الجمهور بتنوع الموروث الثقافي في المملكة.

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني السعودي، بالتعاون مع المتحف الوطني وبيت الثقافة، من خلال تقديم عروض حية للفنون الأدائية التقليدية ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لهذه المناسبة الوطنية.

وتُقدّم الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات المتحف الوطني السعودي، التي تُقام في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر، عروضاً لفنون «السامر» و«الخبيتي» و«الخطوة»، في حضور يُسهم في إبراز الفنون الأدائية التقليدية ضمن المناسبات الوطنية، وتعريف الجمهور بتنوع الموروث الثقافي في المملكة.

كما تشارك الهيئة في فعالية «بيت الثقافة» المُقامة في 23 سبتمبر، بتقديم عروض لفنون «السامر» و«الخبيتي» و«الخطوة»، ضمن البرنامج المصاحب للاحتفاء باليوم الوطني.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز حضور الفنون الأدائية التقليدية في المناسبات الوطنية والثقافية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف عليها، بما يُسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإبراز تنوع المملكة في فنونها الأدائية.