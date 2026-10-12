صحيفة سبق

أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر بالهرمل شمال شرقي لبنان، كانت موضبة داخل أكياس تمهيداً لتهريبها من الأراضي السورية. وأوضح أن العملية تأتي ضمن مهام مراقبة الحدود اللبنانية السورية، مؤكداً تسليم المضبوطات واستمرار ملاحقة المتورطين.

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، فيما فرّ المهربون باتجاه الداخل السوري.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن وحدة عسكرية ضبطت المتفجرات في منطقة القصر بالهرمل، شمال شرقي لبنان، وكانت موضّبة داخل أكياس تمهيداً لتهريبها عبر الحدود.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت في إطار المهمات التي تنفذها وحدات الجيش لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، بهدف مكافحة التهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي.

وأكد الجيش تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى استمرار المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين في محاولة التهريب.

ولم يكشف البيان عن نوع المواد المتفجرة المضبوطة، أو هوية المهربين الذين تمكنوا من الفرار إلى الأراضي السورية.