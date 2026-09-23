صحيفة سبق

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة وممثليات المملكة في الخارج، التهاني للملك سلمان وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً اعتزاز السعوديين بمسيرة المملكة وإنجازاتها، ودور السياسة الخارجية في تعزيز حضورها الدولي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، باسمه ونيابةً عن منسوبي وزارة الخارجية وممثليات المملكة في الخارج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وأكد سمو وزير الخارجية أن هذه المناسبة الوطنية تجسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة المملكة وتاريخها العريق، مشيداً بما حققته من إنجازات في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -أيدهما الله-.

وأشار سموه إلى إسهامات وزارة الخارجية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز حضور المملكة وتأثيرها الدولي، وتوسيع شراكاتها وعلاقاتها الدبلوماسية، والدفاع عن مصالحها الوطنية، والإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، يجسّد حكمة القيادة الرشيدة ونجاح نهجها في ترسيخ دعائم الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، منوهاً بوعي المواطن السعودي وتكاتف أبناء الوطن، والجهود المخلصة التي تبذلها مختلف الجهات لحماية مقدرات المملكة وصون مكتسباتها، بما يهيئ بيئة آمنة ومستقرة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأعرب سموه عن خالص الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لحرصهما الدائم على تطوير منظومة العمل الدبلوماسي، وتمكين الكفاءات الوطنية في وظائف السلك الدبلوماسي، بما يخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تواكب التطورات الراهنة وفق أفضل الممارسات العالمية.