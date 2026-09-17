جمال المرشدي

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم الخامس من برنامج «شاعر الراية»، لاستقبال المواهب الشعرية من المملكة والخليج والوطن العربي، مع استمرار لجنة التحكيم ذاتها، في إطار دعم المحتوى الثقافي والأدبي وتعزيز حضور المنصات الشعرية التلفزيونية.

فتحت هيئة الإذاعة والتلفزيون باب التسجيل للمشاركة في الموسم الخامس من برنامج «شاعر الراية»، المخصص للمواهب الشعرية من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والوطن العربي، تمهيداً لاختيار المتأهلين وخوض مراحل المنافسة على شاشة القناة السعودية.

ويأتي الموسم الخامس امتداداً لأربعة مواسم سابقة شهدت مشاركة نخبة من الشعراء وتنافساً لافتاً وتفاعلاً واسعاً من الجمهور، ما أسهم في ترسيخ مكانة البرنامج بوصفه إحدى المنصات الشعرية التلفزيونية البارزة.

ويمر البرنامج بعدد من المراحل التنافسية، يخضع خلالها المشاركون لتقييم لجنة تحكيم متخصصة تواصل حضورها في الموسم الخامس، وتضم الشاعر ناصر السبيعي، والشاعر خالد المريخي، والشاعر الدكتور صالح الشادي.

وعلى صعيد الإنجازات السابقة، توّجت المواسم الأربعة الماضية أربعة شعراء باللقب، هم: مزيد الوسمي، وسعد بن عدال، وفهد بجاد البقمي، ومحمد المحلكم.

ويندرج «شاعر الراية» ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم المحتوى الثقافي والأدبي، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتقديم محتوى يواكب اهتمامات الجمهور ويُسهم في إثراء المشهد الشعري السعودي والخليجي والعربي.