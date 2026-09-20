صحيفة سبق

أعلنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تشييع ٧٣ من عناصرها في ١٠ محافظات يمنية، بينهم ٢٥ ضابطًا من رتبة مساعد حتى عميد، في أكبر دفعة تشييع تعلنها في يوم واحد منذ بدء تصعيدها الأخير ضد المملكة. ووفق رصد منصة "يمن فيوتشر"، ارتفع بذلك عدد قتلى الميليشيا المُعلن تشييعهم منذ منتصف يوليو إلى ٤١٣، وسط تقديرات س…

أعلنت الميليشيا الحوثية الإرهابية، السبت، تشييع 73 من عناصرها في عشر محافظات يمنية، بينهم 25 من حملة الرتب العسكرية تراوحت رتبهم بين مساعد وعميد، في أكبر دفعة تشييع تعلنها في يوم واحد منذ تصعيدها الأخير ضد المملكة.

وبحسب إعلانات التشييع المنشورة في وسائل الإعلام التابعة للميليشيا، ضمّ القتلى ثلاثة برتبة عميد، إضافة إلى عقداء ومقدمين ورواد ونقباء وملازمين، وتوزعوا على محافظات صنعاء وصعدة وحجة والحديدة وذمار وعمران والمحويت وتعز وإب والجوف، دون تحديد الجبهات التي قُتلوا فيها.

وبهذه الدفعة يرتفع عدد قتلى الميليشيا الذين أُعلن تشييعهم رسميًا منذ منتصف يوليو الماضي إلى 413، وفق رصد منصة «يمن فيوتشر» المتخصصة في توثيق إعلانات التشييع الحوثية، التي تنبّه إلى أن الرقم لا يمثل بالضرورة إجمالي الخسائر البشرية للجماعة، لأنه يقتصر على من أُعلنت جنازاتهم علنًا.