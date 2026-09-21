صحيفة سبق

تشارك «نيميتشك العربية» كراعٍ ذهبي في «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026» في الرياض، حيث تستعرض مجموعة من حلولها الرقمية مثل «Bluebeam» و«Spacewell» و«GoCanvas» و«Nemetschek dTwin» لدعم كفاءة التشغيل وتحسين أداء الأصول وتعزيز الاستدامة في إدارة المرافق. وتؤكد الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد…

تستعرض «نيميتشك العربية»، التابعة لـ «مجموعة نيميتشك» العالمية، أحدث حلولها الرقمية في قطاع إدارة المرافق خلال مشاركتها راعياً ذهبياً في «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026»، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتسلط «نيميتشك العربية» خلال مشاركتها الضوء على دور الحلول الرقمية في تطوير إدارة المرافق، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين أداء الأصول، ودعم الاستدامة، بما يساعد الجهات على إدارة مرافقها بصورة أكثر تكاملاً وفاعلية.

ويستعرض جناح الشركة رقم «G02» مجموعة من حلول «Bluebeam» و «Spacewell» و«GoCanvas» و«Nemetschek dTwin»، التي تدعم مختلف مراحل العمل في إدارة المرافق، من تنسيق أعمال فرق المشاريع والتشغيل وإدارة أماكن العمل، إلى رقمنة المهام الميدانية والاستفادة من التوائم الرقمية في مراقبة الأصول وتحسين أدائها.

وبهذا الصدد، أكّد المهندس «مؤيد سمباوه»، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن إدارة المرافق باتت تؤدي دوراً أكثر أهمية في خطط المؤسسات، في ظل التركيز المتزايد على تحسين أداء الأصول، وتعزيز الاستدامة، والارتقاء بتجربة مستخدمي المرافق. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على منظومات رقمية تربط الأشخاص والبيانات والتقنيات في بيئة متكاملة، بما يتيح إدارة المرافق واتخاذ القرارات التشغيلية بكفاءة أكبر. وأضاف أن مشاركة «نيميتشك العربية» في «المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026» تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها التوائم الرقمية وحلول أماكن العمل الذكية والعمليات الرقمية المترابطة والبيانات الفورية في تطوير إدارة المرافق، بما يواكب التحول الذي تشهده المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030»

وتعرض «Bluebeam» إمكاناتها في تعزيز التعاون بين فرق المشاريع والعمليات، عبر إتاحة المعلومات بصورة أكثر دقة وسهولة، بما يساعد الفرق على العمل بكفاءة واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات واضحة ومحدثة. أما«Spacewell»، فستكشف كيف تدعم إدارة أماكن العمل والمرافق من خلال توظيف البيانات لتحسين العمليات والاستفادة بكفاءة أكبر من المساحات والأصول، بينما سَتُظْهِر «GoCanvas»إمكاناتها في المساعدة على رقمنة المهام الميدانية عبر النماذج الرقمية وتسجيل البيانات مباشرة من مواقع العمل. أما «Nemetschek dTwin»، فتستعرض دور التوائم الرقمية في تطوير إدارة المرافق من خلال توفير رؤية مباشرة لحالة الأصول، ودعم الصيانة التنبؤية، ومتابعة الأداء وتحسينه بصورة مستمرة.

ويشارك خبراء «نيميتشك العربية» في الجلسات المصاحبة لـلمؤتمر، حيث يتحدث المهندس «مؤيد سمباوه» في جلسة بعنوان «تعزيز الأداء المؤسسي: نماذج العمل الهجين وتحليلات البيانات وتقنيات الإدارة المتقدمة»، التي تتناول كيفية الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير أداء المؤسسات ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال .كما يشارك المهندس «أحمد هشام خيرات»، المهندس الإقليمي لما قبل المبيعات، و«أحمد الزبن»، المستشار التقني، في جلسات تستعرض دور تقنيات النماذج الرقمية للمباني والتوائم الرقمية والمنظومات الرقمية المتكاملة في تطوير إدارة المرافق ورفع كفاءة تشغيلها.

وتأتي مشاركة «نيميتشك العربية» امتداداً لتعاونها الاستراتيجي مع «جمعية إدارة المرافق السعودية»، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري، ويركز على تسريع التحول الرقمي في القطاع، وتبادل المعرفة، وتنمية الكفاءات، ودعم تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير مرافق أكثر ذكاءً واستدامة في المملكة.