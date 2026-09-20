“سنتكوم” توجّه مسار 109 سفن تجارية لضمان الامتثال للحصار

صحيفة سبق

2026-09-20T20:40:00.098Z

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها البحرية، حتى 20 سبتمبر، قامت بتوجيه مسار 109 سفن تجارية في إطار عمليات المراقبة البحرية، بهدف ضمان الامتثال الكامل لإجراءات الحصار المفروضة، وذلك عبر قطع بحرية بينها المدمرة يو إس إس جون بول جونز.