“سنتكوم” توجّه مسار 109 سفن تجارية لضمان الامتثال للحصار
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها البحرية، حتى 20 سبتمبر، قامت بتوجيه مسار 109 سفن تجارية في إطار عمليات المراقبة البحرية، بهدف ضمان الامتثال الكامل لإجراءات الحصار المفروضة، وذلك عبر قطع بحرية بينها المدمرة يو إس إس جون بول جونز.
أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها وجّهت مسار 109 سفن تجارية حتى الـ20 من سبتمبر، في إطار عمليات المراقبة البحرية المستمرة لضمان الامتثال التام لأحكام الحصار.
وتضطلع وحدات بحرية أمريكية، من بينها المدمرة «يو إس إس جون بول جونز»، بمهام دورية المراقبة في المنطقة، إذ يُنفّذ أفراد البحرية الأمريكية عمليات رصد وتتبع مستمرة للحركة الملاحية التجارية.
وتأتي هذه العمليات في سياق الجهود الأمريكية لفرض الامتثال البحري وضبط حركة السفن في المنطقة.