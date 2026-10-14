صحيفة سبق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات روسية ليلية بصواريخ وطائرات مسيّرة تسببت في انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 600 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا، بعد استهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة والاتصالات في كييف وخاركيف، وسط تشكيك روسي في جدوى أي هدنة بمجال الطاقة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ضربات روسية نُفذت ليلاً بصواريخ وطائرات مسيّرة حرمت ما لا يقل عن 600 ألف شخص من الكهرباء في أنحاء أوكرانيا، في تصعيد يتناقض مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وجود «هدنة في مجال الطاقة» بين البلدين.

وأوضح زيلينسكي أن البنية التحتية الحيوية للطاقة تعرضت للقصف في العاصمة كييف ومنطقتها المحيطة، فضلاً عن مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وفي كييف، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية (DSNS) مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين جراء الضربات.

في المقابل، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن ضرباتها «الواسعة النطاق» التي نُفذت ليلاً استهدفت منشآت للاتصالات والطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني في منطقتي كييف وخاركيف. كما أعلنت الوزارة إسقاط 902 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مناطق روسية، من بينها العاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014.

وكشفت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل 39 صاروخاً بين باليستي وكروز، إلى جانب 128 طائرة مسيّرة، مشيرةً إلى نجاحها في إسقاط أربعة من تلك الصواريخ و115 طائرة مسيّرة.

وكان ترامب قد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: «بأثر فوري، هناك هدنة في مجال الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لقد وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوها!»

ومنذ ذلك الحين، أكد زيلينسكي مراراً استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها التي تستهدف مصافي النفط الروسية ومنشآت الطاقة الأخرى، شريطة أن تقوم موسكو بالمثل.

غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح بأن أوكرانيا لا تستحق «الهدنة» التي قد يوفرها وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه في ظل أي هدنة ستتمكن أوروبا من «إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة» لتمكينها من مواصلة الحرب.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شنّ غزواً شاملاً لأوكرانيا عام 2022، وتسيطر موسكو حالياً على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.