صحيفة سبق

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري عن إقامة المزاد العلني الإلكتروني تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، مزاد «سمو مكة».

تعلن مؤسسة ديار المجد العقاري وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد (سمو مكة) إلكترونياً عبر (إنفاذ للمزادات) يوم الأحد 18/10/2026م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي الأربعاء 21/10/2026م ما بين الساعة 4:00 مساء و 8:30 مساء.

ويعرض المزاد 19 فرصة عقارية نادرة بمساحات ومزايا مميزة ضمن مواقع حيوية وإستراتيجية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة:

-فندق مؤجر بمساحة 841.93م2 بالمسفلة يتميز بموقعه الفريد على طريق الهجرة الحيوي المؤدي الى الحرم مما يزيد من جاذبيته للاستثمار.

-عمارة سكني تجاري بمساحة 399.88م2 بحي الجامعة يتميز بموقعه المثالي وسط الأماكن المقدسة (الحرم-منى-مزدلفة) يقع بالقرب من طريق المسجد الحرام وطريق الملك عبدالله مما يجعله موقعا استثماريا مميزا.

-فندق تحت الأنشاء بمساحة 2880م2 بحي كدي يتميز بقربه من طريق الدائري الثالث وطريق الفرقان ويبعد قرابة 4 كم من الحرم.

وهناك أيضاً العديد من الفرص العقارية والاستثمارية عمائر سكنية وتجارية بالمزاد.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب مؤسسة ديار المجد العقاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:

0505855881-0543508881

رابط دخول المزاد للاطلاع والمشاركة:

https://qrfy.io/r/Vt3d4tA3_7