صحيفة سبق

حذّرت وزارة الداخلية من أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو إيوائهم أو مساعدتهم يُعرّض مرتكبه لعقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والسكن والتشهير، مؤكدة أن هذه جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة، وداعية للإبلاغ عبر 911 و999.

حذّرت وزارة الداخلية من مغبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة العربية السعودية أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الوزارة أن كل من يرتكب هذه الأفعال يعرّض نفسه لعقوبات رادعة تشمل: السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمرتكب الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تُصنَّف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلّة بالشرف والأمانة.

ودعت وزارة الداخلية المقيمين في المملكة إلى التقيّد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.