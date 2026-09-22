صحيفة سبق

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم حالة مقيم مصري تعرض لجلطة قلبية بالمنطقة الصناعية شرق البكيرية، بعد اتصاله على الرقم 997 بصعوبة. وتم تفعيل مسار الجلطات القلبية والتنسيق بين الإسعافين الأرضي والجوي لنقله سريعًا إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ضمن جهود تسريع الاستجابة للحالات الحرجة.

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بلاغًا يفيد بتعرّض مقيم من الجنسية المصرية لجلطة قلبية حادة، أثناء وجوده في المنطقة الصناعية شرق محافظة البكيرية.

وكان المريض قد اتصل بالخط الساخن 997 وهو يتكلم بصعوبة وبكلمات غير مفهومة، في مؤشر واضح على بداية الجلطة القلبية.

وعقب مباشرة الفرق الإسعافية الأرضية والجوية للحالة، تأكّد أن المريض يعاني من أعراض جلطة قلبية، فجرى على الفور تفعيل «مسار الجلطات القلبية» الميداني، وهو مسار طبي متخصص يهدف إلى تسريع نقل المصابين بالجلطة القلبية إلى المراكز الطبية المتخصصة لتلقّي العلاج في الوقت المثالي، تجنّبًا لأي مضاعفات.

وبعد تنسيق عملية النقل بين الإسعاف الأرضي والجوي، جرى تحديد نقطة التقاء في منطقة مجاورة لمباشرة الحالة، حيث أُمِّن موقع الهبوط ونُقل المريض بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة لاستكمال علاجه.

ويُسهم تفعيل مسار الجلطة القلبية في تحسين فرص علاج المصابين بهذه الحالات الحرجة، من خلال تقليل زمن الاستجابة وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة بسرعة، فضلًا عن مساندة الإسعاف الأرضي على الطرق السريعة والمواقع النائية.

وتعمل غرفة التحكم العملياتي بفرع الهيئة في القصيم على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد 997، في إطار التزام الهيئة بتقديم رعاية طبية متخصصة ومتكاملة وسريعة لجميع المصابين.