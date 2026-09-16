صحيفة سبق

أعلن غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، رفضه تأييد صفقة لبيع 40 ألف قنبلة أمريكية ثقيلة لإسرائيل، تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار، بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة ولبنان بما لا يتسق مع القانون الدولي.

أكد النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو الكبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والنائب عن ولاية نيويورك، أنه لن يؤيد صفقة بيع قنابل ضخمة لإسرائيل، مستشهداً بمخاوف جدية حول عدم استخدامها بما يتسق مع القانون الدولي.

وقال ميكس في بيان رسمي، نقلته وكالة «رويترز»: «لكن الصفقة التي تقترحها إدارة ترامب لبيع 40 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، وهي من أكثر الذخائر تدميراً في ترسانتنا، تثير مخاوف خطيرة لم تُحسم بعد بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان»، مشيراً في الوقت ذاته إلى التزامه الثابت بأمن إسرائيل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافقت على صفقة الأسلحة المقترحة البالغة قيمتها 2.8 مليار دولار، وتتضمن 40 ألف قنبلة تزن الواحدة منها طناً، في خطوة أثارت مخاوف واسعة إزاء احتمال استخدامها في غزة ولبنان.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، تشمل الصفقة 20 ألف قنبلة من طراز «إم كيه-84»، و20 ألفاً من طراز «بي إل يو-117»، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز «آي-2000».

وعلى الصعيد الإجرائي، يراجع رؤساء لجان الكونغرس صفقات البيع العسكري في إطار عملية غير رسمية، غير أن اعتراض ميكس وحده لا يكفي لمنع الرئيس من المضي قدماً في الصفقة، إذ يمكنه إعلان حالة طارئة تستلزم تنفيذ البيع فوراً.

وكان الرئيس ترامب قد تجاوز مراجعة الكونغرس في مناسبات سابقة لتسريع المبيعات العسكرية لإسرائيل، في ظل علاقاته الوثيقة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.