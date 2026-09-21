صحيفة سبق

طالبت مجموعة «الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين» المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة القدم بمقاطعة مباراتيه المقبلتين ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، بعد توقيع أكثر من 160 رياضياً على رسالة مفتوحة، احتجاجاً على الحرب في غزة، رغم تحذيرات الاتحاد الأيرلندي من عقوبات محتملة.

دعت مجموعة «الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين» المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة القدم إلى مقاطعة مباراتيه المقبلتين ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، بعدما وقع أكثر من 160 رياضياً أيرلندياً على رسالة مفتوحة تطالب بعدم خوض هاتين المواجهتين.

ومن المقرر أن تلعب أيرلندا ضد إسرائيل يوم 27 سبتمبر أيلول في المجر، على أن تقام مباراة العودة في صربيا يوم الرابع من أكتوبر تشرين الأول. وستقام المباراتان في ملعبين محايدين ومن دون حضور جماهيري، وذلك في أعقاب احتجاجات اللاعبين والمشجعين على عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

وأوضحت مجموعة «الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين» أن من بين الموقعين على الرسالة الرياضية الأولمبية كيارا ماجيان، ولويز كوين لاعبة كرة القدم السابقة، وتوني وارد لاعب الرجبي السابق، إضافة إلى الملاكمين تايرون ماكينا وإريك دونوفان.

وجاء في الرسالة: «هذه لحظة مهمة، وفي هذه اللحظة تتاح لكم فرصة لفعل الصواب. الامتناع عن خوض المباراة سيكون أسمى موقف رياضي يمكنكم اتخاذه. ومن خلال قيادتكم وشجاعتكم، ستبرهنون على قدرة الرياضة على توحيدنا، وتذكيرنا بالقيم المشتركة التي تجمعنا، وترك أثر يتجاوز حدود الملعب بكثير»، وذلك وفقاً لوكالة «رويترز».

وفي مايو أيار الماضي، انضم لاعبو كرة قدم أيرلنديون بارزون إلى مشاهير في حملة تحث أيرلندا على مقاطعة مباريات دوري الأمم ضد إسرائيل.

وتُعد أيرلندا واحدة من أكثر الدول في الاتحاد الأوروبي انتقاداً لحرب إسرائيل في غزة. وصوت أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بأغلبية ساحقة في نهاية عام 2025 لصالح أن يطلب مجلس إدارته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إيقاف الاتحاد الإسرائيلي على الفور عن المشاركة في المسابقات الأوروبية.

والتزَم الاتحاد الأيرلندي لاحقاً بخوض المباريات، مشيراً إلى احتمالية فرض عقوبات قد تؤثر على المنتخب الوطني وعلى الاتحاد نفسه.

من جانبه، قال هيمير هالجريمسون مدرب أيرلندا الأسبوع الماضي إنه تحدث بشكل فردي مع لاعبين بشأن مواجهة إسرائيل، مضيفاً أن «لا أحد منا يشعر بالراحة لخوض هاتين المباراتين».