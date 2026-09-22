صحيفة سبق

أكد محمد بن عبدالحكيم السعدي، رئيس مجلس إدارة شركة ميسان نجد، أن اليوم الوطني مناسبة يستحضر فيها أبناء الوطن مسيرة التوحيد والبناء، مثمناً جهود القيادة الرشيدة ورؤية ولي العهد وما تحقق من منجزات تنموية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة ميسان نجد، محمد بن عبدالحكيم السعدي، أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تمثل مناسبة وطنية عزيزة، يستحضر فيها أبناء الوطن مسيرة التوحيد والبناء، ويجددون مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق للمملكة من منجزات تنموية وحضارية، وما تنعم به من أمن واستقرار ومكانة راسخة إقليمياً ودولياً.

وأعرب السعدي عن بالغ اعتزازه بما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ورخاء، مثمناً ما تبذله القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من جهود متواصلة أسهمت في ترسيخ مسيرة التنمية وتعزيز مكتسبات الوطن ودعم مسيرة البناء والتقدم.

كما ثمّن الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تشهده المملكة من حراك تنموي واقتصادي متسارع، ومشروعات نوعية، وتحولات متقدمة في مختلف القطاعات، بما يعكس طموحاً وطنياً يستشرف المستقبل ويواكب تطلعات أبناء الوطن.

وأشار إلى أن ما تشهده المملكة اليوم من نمو متواصل ومشروعات كبرى وفرص واعدة يعكس ما تتمتع به من مقومات وإمكانات، ويؤكد حضورها المتنامي ومكانتها المؤثرة على الساحة الدولية، في ظل رؤية وطنية طموحة ترسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

واختتم بالتأكيد على أن اليوم الوطني يجدد في نفوس أبناء الوطن مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذه البلاد، ويستحضرون من خلاله أمجاد الماضي ومنجزات الحاضر، ويتطلعون بثقة وأمل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.