صحيفة سبق

اتهمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بنهب والعبث بعدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة والساحل الغربي، محذرة من أن استهداف العيادات ومستودعات الغذاء والإيواء ومشاريع المياه يهدد خ…

كشفت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت وعبثت بعدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان تلقّت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخةً منه، أن استهداف العيادات الطبية ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي يهدد وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى آلاف المدنيين والنازحين، ويضاعف من معاناتهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن العيادات الطبية الممولة من مركز الملك سلمان قدّمت خلال السنوات الماضية خدمات مجانية لنحو ربع مليون مستفيد سنوياً، شملت الكشف الطبي والعمليات الجراحية والفحوصات وصرف الأدوية، محذّرةً من أن نهب مخازنها وتعطيل عملها يحرم عشرات الآلاف من خدمات صحية وإغاثية أساسية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الاعتداءات تلحق أضراراً مباشرة بالمرضى والنازحين والأسر الأكثر احتياجاً، داعيةً الجهات الدولية والمانحين والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المنشآت الإنسانية وضمان استمرار عملها بعيداً عن التهديدات والتدخلات.

واعتبرت السلطة المحلية أن استهداف المرافق الطبية والمنشآت الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني يمثّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية هذه المنشآت والعاملين فيها وضمان استمرار وصول المساعدات إلى مستحقيها.