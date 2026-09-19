صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتَي تهنئة إلى رئيس نيبال رامشاندرا بوديل بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معربين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له ولحكومة وشعب نيبال الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رامشاندرا بوديل رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق المزيد من التقدم والازدهار.