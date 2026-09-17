صحيفة سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بشكل طفيف بمقدار 2.02 نقطة عند مستوى 10777.94 نقطة، بتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال، وبكمية بلغت 226 مليون سهم، وسط ارتفاع أسهم 137 شركة وتراجع 123 شركة، فيما صعد مؤشر نمو الموازية 21.88 نقطة إلى 21397.93 نقطة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً بمقدار 2.02 نقطة، ليستقر عند مستوى 10777.94 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، سجّلت خلالها أسهم 137 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 123 شركة، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.78% و6.43%.

وجاءت أسهم شركات «الدوائية» و«رعاية» و«جمجوم فارما» و«الصناعات الكهربائية» و«رسن» الأكثر ارتفاعاً، في حين تصدّرت أسهم شركات «مشاركة ريت» و«تكوين» و«أرماح» و«لدن» و«الأندلس» قائمة الأكثر انخفاضاً.

وعلى صعيد النشاط، احتلّت أسهم «أرامكو السعودية» و«مهارة» و«الإنماء» و«أمريكانا» و«أنابيب» المراتب الأولى من حيث الكمية، فيما تصدّرت أسهم «الراجحي» و«أرامكو السعودية» و«الإنماء» و«الأهلي» و«سابك للمغذيات الزراعية» قائمة الأكثر نشاطاً بالقيمة.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بمقدار 21.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 21397.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت 1.9 مليون سهم.