صحيفة سبق

حققت أمانة منطقة نجران إنجازاً كاملاً بنسبة 100% في معالجة جميع بلاغات خدمة العملاء خلال شهر أغسطس 2026، مع انخفاض عدد البلاغات إلى 1,717 بلاغاً بتراجع 45.87% عن أغسطس 2025، فيما بلغت نسبة إغلاق البلاغات ضمن اتفاقية مستوى الخدمة 97.21%، ومؤشر رضا المستفيدين 92.86%.

حققت أمانة منطقة نجران نسبة إنجاز بلغت 100% في معالجة بلاغات خدمة العملاء خلال شهر أغسطس 2026، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها.

وأظهرت الإحصائيات انخفاضاً في عدد البلاغات خلال أغسطس 2026 بنسبة 45.87% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عدد البلاغات 1,717 بلاغاً مقابل 3,172 بلاغاً في أغسطس 2025، بفارق بلغ 1,455 بلاغاً.

وسجّلت الأمانة نسبة جودة بلغت 100% خلال الشهر ذاته، فيما بلغت نسبة البلاغات المغلقة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة للإدارات والبلديات 97.21%، في حين سجّل مؤشر رضا المستفيدين نسبة 92.86%.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن هذه المؤشرات تعكس حرص الأمانة على رفع كفاءة منظومة خدمة العملاء وتحسين تجربة المستفيد، مؤكداً استمرار الأمانة في تطوير خدماتها ورفع مستوى الأداء بما يُسهم في تحقيق رضا المستفيدين وتحسين جودة الخدمات البلدية المقدمة.