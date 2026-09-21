السعودية والكويت يعقدان اجتماع لجنة التنسيق العسكري والأمني الثالث

صحيفة سبق

2026-09-21T15:00:43.934Z

ترأس مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة ومناقشة مبادرات أمنية مشتركة وتعزيز سبل ا…