السعودية والكويت يعقدان اجتماع لجنة التنسيق العسكري والأمني الثالث
ترأس مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة ومناقشة مبادرات أمنية مشتركة وتعزيز سبل ا…
ترأّس مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، الاجتماعَ الثالث للجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض المجتمعون خلال الجلسة الموضوعاتِ المدرجة على جدول الأعمال، وناقشوا عدداً من المبادرات المشتركة بين البلدين في المجالات الأمنية، كما بحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.