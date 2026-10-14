صحيفة سبق

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ 84.177 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الفترة من 18 أكتوبر 2026 حتى 21 يناير 2027، عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة، بهدف رفع موثوقية الملكيات وتعزيز الشفافية العقارية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لـ84.177 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من الأحد 18 أكتوبر 2026م الموافق 7 جمادى الأولى 1448هـ، وحتى نهاية الخميس 21 يناير 2027م الموافق 13 شعبان 1448هـ.

وتتوزع القطع العقارية المشمولة بالتسجيل على النحو الآتي: 34.003 قطعة في منطقة الرياض، و25.072 قطعة في منطقة القصيم، و12.116 قطعة في منطقة مكة المكرمة، و12.986 قطعة في منطقة المدينة المنورة.

منطقة الرياض

أوضحت الهيئة أن التسجيل في منطقة الرياض يشمل عدداً من المحافظات والأحياء، إذ يبدأ في البديع بحي مخطط 794 وعدد من القطع العقارية، وفي الجلة وتبراك بمخططات أرقام 0941 و0832 و1209 و0824 و1141 وعدد من القطع العقارية.

وفي الحريق يشمل التسجيل جزءاً من حي الواحة وحي الصناعية وأجزاء من حي المفيجر وحي الربيع وجزءاً من حي الفلاح وعدداً من القطع العقارية، فيما يشمل في الحصاة حي مخطط 331 وعدداً من القطع العقارية.

وفي الحلوة يبدأ التسجيل في حي الحلوة وجزء من حي الخزامى وحي القويع وعدد من القطع العقارية، وفي الرويضة يشمل أحياء: المروج، والملك عبدالله، والفيحاء، والمصيف، والريان، والشفاء، والصناعية، والملك عبدالعزيز، والقدس، والعليا، والواحة، وعدداً من القطع العقارية.

أما تمير فيشمل التسجيل فيها أحياء: التعاون، والنفل، والمروج، والوطن، والفلاح، ووادي الخليج، والخالدية، والعزيزية، والمعارف، والفيصلية، والصناعية، والياسمين، وعدداً من القطع العقارية. وفي حلبان يشمل حي برق الخيل وعدداً من القطع العقارية.

وفي حوطة بني تميم يبدأ التسجيل في جزء من حي الياسمين وجزء من حي التضامن وحي الفرعة وعدد من القطع العقارية، وفي عروى يشمل حي الورود وجزءاً من حي الياسمين وعدداً من القطع العقارية.

كما يشمل التسجيل عدداً من القطع العقارية في المحافظات التالية: الأرطاوية، والبجادية، والجمش، والخرج، والدوادمي، والقصب، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة سدير، ورماح، وروضة سدير، وساجر، وضرماء، وعفيف، ونفي، ووادي الدواسر.

منطقة القصيم

في منطقة القصيم يبدأ التسجيل في النبهانية بأحياء: غرناطة، والنهضة، والأفق، والبلاد، والرحاب، وعدد من القطع العقارية. وفي الفوارة يشمل أحياء: الريان، والنهضة، والمنتزه، والسلام، والديرة، والمروج، وعدداً من القطع العقارية.

وفي عقلة الصقور يشمل التسجيل حي الملك فهد وحي الخليج وجزءاً من حي النهضة وحي الريان وعدداً من القطع العقارية، فضلاً عن عدد من القطع العقارية في محافظات: الدليمية، والظاهرية، وضرية، وأبانات، وقصر بن عقيل، والعمار، والمذنب، والقوارة، والبدائع.

منطقة مكة المكرمة

في منطقة مكة المكرمة يبدأ التسجيل في محافظة الجموم بأجزاء من أحياء: عين شمس، والغزيات، والنخيل، والنقابة. وفي محافظة رابغ يشمل أحياء: البساتين، والنعيم، والصفاء، والمروة، والجامعة، وعدداً من القطع العقارية. كما يشمل في ثول جزءاً من حي حكومي وعدداً من القطع العقارية.

منطقة المدينة المنورة

في منطقة المدينة المنورة يبدأ التسجيل في محافظة خيبر بأحياء: العيون، والوادي، والنخيل، والروضة، والنهضة، وأجزاء من حي الصفق الأحمر، وأحياء الطوالعة، والفيصلية، والعزيزية، وجزء من حي سلطانة، وحي الغزوة، وعدد من القطع العقارية. وفي محافظة ينبع يشمل أحياء: العزيزية، والرمال، والمنطقة الصناعية، وعدداً من القطع العقارية.

آلية التسجيل ومتطلباته

أشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحاً عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية على الرابط https://rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مؤكدةً أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل إلى التحقق من صك ملكية العقار والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، مع إمكانية الاستفسار عن خطوات التسجيل عبر المنصات الرسمية للهيئة أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وبيّنت الهيئة أنه اعتباراً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.

وأكدت الهيئة أن اختيار المناطق والأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة، في إطار هدف نظام التسجيل العيني للعقار الرامي إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع.