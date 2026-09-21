صحيفة سبق

أشادت مجموعة "نيرفانا حول العالم" بتحوّل المملكة العربية السعودية إلى نموذج اقتصادي وسياحي عالمي بفضل إنجازات رؤية السعودية 2030، مؤكدةً أن الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات السياحية عززت مكانة المملكة على خريطة السياحة والأعمال والاستثمار الدولية. وجاءت تصريحات المجموعة في تهنئة للقيادة ال…

أكدت مجموعة نيرفانا حول العالم أن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجًا اقتصاديًا وسياحيًا عالميًا يُحتذى به، بفضل التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها في ظل رؤية السعودية 2030، وما حققته من إنجازات نوعية عززت مكانتها على خريطة الاقتصاد والسياحة الدوليين.

جاء ذلك في تهنئة رفعتها المجموعة إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، الذي يوافق 23 سبتمبر 2026، معربةً عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وما تجسده من مسيرة حافلة بالإنجازات والتنمية والازدهار.

وأشادت نيرفانا بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، مؤكدةً أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشروعات السياحية وتطوير الوجهات العالمية أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة، وترسيخ حضورها وجهةً رئيسيةً للسياحة والأعمال والاستثمار.

وأوضحت المجموعة أن قطاع السياحة السعودي يشهد تطورًا متسارعًا، مدعومًا بالمشروعات النوعية والشراكات الدولية والتوسع في خدمات الضيافة والطيران والسفر، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العالمية والمستثمرين، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وأكدت نيرفانا، التي تمتد أعمالها في قطاع السياحة والسفر حول العالم، أن المملكة تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية المهمة في صناعة السياحة الدولية، مشيرةً إلى أن ما تشهده من تطورات متسارعة يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعزز جاذبيتها للشركات السياحية العالمية.

وجددت المجموعة حرصها على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع السياحي السعودي، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات، وتطوير الخدمات والحلول السياحية بما يتناسب مع تطلعات المسافرين ومتطلبات السوق، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.