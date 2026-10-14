صحيفة سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المرورية المميزة عبر منصة أبشر يومَي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر 2026، الموافق 3 و4 جمادى الأولى 1448. يشمل المزاد لوحات خصوصي ونقل خاص ودراجات نارية، مع إمكانية تمديد وقت المزاد تلقائياً عند ورود مزايدات أخيرة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد إلكتروني للوحات المرورية المميزة عبر منصة «أبشر»، يومَي الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر 2026م، الموافق 3 و4 جمادى الأولى 1448هـ.

مواعيد المزاد

يبدأ المزاد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026م عند الساعة 8:00 صباحاً، ويُختتم يوم الخميس 15 أكتوبر 2026م عند الساعة 10:00 مساءً. وأوضحت الإدارة أنه في حال وردت مزايدة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد، فسيُمدَّد المزاد تلقائياً.

أبرز اللوحات المطروحة

يتضمّن المزاد لوحات متنوعة موزّعة على ثلاث فئات:

أولاً: لوحات خصوصي

(ع س ع 22 / E S E 22)

(ا ن و 90 / U N A 90)

(هـ د ب 92 / B D H 92)

(ب ب ب 7160 / B B B 7160)

ثانياً: لوحات نقل خاص

(ص ى ى 2 / V J X 2)

(د ع م 33 / Z E D 33)

(ب ب ب 6721 / B B B 6721)

(ب ب ب 6723 / B B B 6723)

ثالثاً: لوحات دراجات نارية

(ص ص 548 / X X 548)

(ص ص 549 / X X 549)

(ص ص 550 / X X 550)

(ص ص 551 / X X 551)

كيفية المشاركة في المزاد

يمكن للراغبين في المشاركة اتباع الخطوات التالية عبر منصة «أبشر»: