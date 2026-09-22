صحيفة سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع متعدد الأطراف بمدينة نيويورك بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحضور وفود خليجية وعربية وتركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد الإقليمي وأمن الملاحة وجهود احتواء التوترات وتعزيز المسارات الدبلوماسية.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الثلاثاء، في اجتماع متعدد الأطراف عُقد بمدينة نيويورك، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التصعيد الإقليمي وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بأمن وحرية الملاحة في مضيقَي هرمز وباب المندب.

كما استعرض المجتمعون الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وتعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

وحضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، والمستشار المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام منال رضوان.