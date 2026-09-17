صحيفة سبق

اختتمت شركة إمكان للتمويل مشاركتها في معرض Money20/20 الشرق الأوسط بالرياض (14–16 سبتمبر 2026م) بوصفها راعيًا استراتيجيًا، معلنة عن سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات رائدة لتوسيع حلول التمويل الرقمية بالكامل وتعزيز تجربة العملاء. وشملت الاتفاقيات توسيع شبكة شركاء خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا» مع…

اختتمت شركة إمكان للتمويل، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التقنية المالية (فنتك)، مشاركتها في معرض Money20/20 الشرق الأوسط، الذي أُقيم في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026م، بصفتها راعيًا استراتيجيًا، في مشاركة عكست التزامها بمواصلة تطوير حلول التمويل الرقمية بالكامل، وتوسيع منظومة شراكاتها، وتعزيز تجربة عملائها.

وشهدت مشاركة إمكان عددًا من مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة، ضمن محورين رئيسيين؛ شمل الأول توسيع شبكة شركاء خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، فيما ركز المحور الثاني على تعزيز الشراكات التقنية والاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة لدعم كفاءة العمليات وتطوير تجربة العملاء.

وفي إطار التوسع في خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، وقّعت إمكان اتفاقيات مع كل من موبايلي، وجاهز، والماجد للعود، والمنيع، بما يسهم في توسيع شبكة شركاء الخدمة، ويتيح لعملاء إمكان الاستفادة من خيارات دفع مرنة لدى نطاق أوسع من الشركاء، ضمن تجربة رقمية سهلة وميسّرة.

وفي محور الشراكات التقنية، وقّعت إمكان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من Google Cloud، وMicrosoft، وIncorta، وAppian، وMoneyHash، بهدف تعزيز قدراتها التقنية والاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة، بما يدعم كفاءتها التشغيلية، ويرتقي بتجربة العملاء، ويسهم في تطوير حلول تمويل رقمية بالكامل تتسم بالسرعة والسلاسة والمرونة.

كما أتاحت مشاركة إمكان في المعرض فرصة للتواصل مع نخبة من قادة القطاعين المالي والتقني، واستعراض نموذج أعمالها الرقمي وحلول التمويل الرقمية بالكامل، والتي تشمل تمويل الأفراد، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا».

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لنهج إمكان في تقديم حلول تمويل رقمية بالكامل تجمع بين السهولة والمرونة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها، بما يواكب تطلعات العملاء والتطور المتسارع في قطاعي التمويل والتقنية المالية في المملكة.