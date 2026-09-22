صحيفة سبق

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة محمد النافع، واطلع على جهود الفرع في دعم الأنشطة والبرامج الرياضية، والمبادرات الهادفة لتعزيز ممارسة الرياضة ورفع المشاركة المجتمعية بتبوك ومحافظاتها، مشيداً بدعم القيادة لقطاع الرياضة.

استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة محمد بن عبدالله النافع.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على جهود فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خلال الفترة الماضية في دعم الأنشطة والبرامج الرياضية، وما ينفّذه الفرع من مبادرات تسهم في تعزيز ممارسة الرياضة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الرياضة.

من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة الرياضة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، على الدعم المتواصل ومتابعة كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بالمنطقة.