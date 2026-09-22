صحيفة سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مشروع لإنشاء 6 مدارس جديدة لتعليم القيادة في مناطق ومحافظات مختلفة بالمملكة، تشمل عسير وجازان وحائل والجوف، إضافة إلى حاضرة الدمام والعاصمة المقدسة. ودعت الشركات والمؤسسات الراغبة إلى التقديم عبر البريد الإلكتروني خلال شهر من تاريخ الإعلان.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 6 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لتأهيل السائقين ورفع مستوى السلامة المرورية.

وتشمل المدارس الست المناطق التالية: منطقة عسير، ومنطقة جازان، وحاضرة الدمام، ومنطقة حائل، والعاصمة المقدسة مكة المكرمة، ومنطقة الجوف.

ودعت الإدارة العامة للمرور الشركات والمؤسسات الراغبة في التقديم على هذا المشروع إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني لإدارة الرخص المرورية على العنوان: [email protected]، للحصول على الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم عروضها خلال شهر من تاريخ الإعلان.