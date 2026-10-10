صحيفة سبق

يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد السبت، وسط موجة من الإصابات التي قد تحرم الفريقين من خدمات نحو 15 لاعباً. مايكل كاريك وروبرتو دي زيربي قدّما تحديثات تفصيلية حول جاهزية لاعبيهما وعودة بعض الأسماء وتعثر أخرى.

يدخل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بقوائم منقوصة، إذ يواجه الفريقان موجة إصابات واسعة تُغيّب ما يصل إلى 15 لاعباً عن ملعب «أولد ترافورد»، في أول مباراة لليونايتد عقب فترة التوقف الدولي الطويلة.

غيابات يونايتد

أكد المدير الفني مايكل كاريك تأكيد غياب المدافع باتريك دورغو لعدة أسابيع، بعد أن خرج مصاباً خلال فترة التوقف الدولي، فيما لا يزال وضع المدافع نصير مزراوي ضبابياً إثر تعرضه لكدمة أبعدته عن التدريبات الكاملة.

وقال كاريك: «خرج باتريك من الملعب، ويبدو أنه سيغيب لعدة أسابيع على الأرجح. كما خرج نوس [مزراوي] بعد تعرضه لكدمة؛ حالته ليست مثالية بعد، لذا علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور».

وتأكد كذلك غياب المهاجم بنجامين سيسكو، الذي انسحب من تشكيلة منتخب سلوفينيا بسبب الإصابة، وكان قد غاب أيضاً عن مباراة الفريق أمام فولهام قبيل التوقف الدولي.

وستُجرى فحوصات أخيرة لتقييم جاهزية ماركوس راشفورد وكوبي ماينو، اللذين انسحبا من تشكيلة المنتخب الإنجليزي في وقت مبكر من فترة التوقف الدولي. وأضاف كاريك: «خاض كل من أماد وماركوس وكوبي بعض التدريبات»، مشيراً إلى أن «الوضع متفاوت بعض الشيء بين أفراد المجموعة».

كما تحوم علامات استفهام حول جاهزية كارلوس باليبا وأماد ديالو، إذ عادا إلى التدريبات لكن لم يسجل أي منهما ظهوره الأول في الموسم الحالي. وأوضح كاريك أن «حالة كارلوس [باليبا] تحسنت وتدرب كثيراً».

وعلى صعيد الغيابات المطوّلة، يواصل المدافع ماتيس دي ليخت رحلة التعافي من إصابة في الظهر أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي، فيما يستمر غياب المدافع الوسط مانويل أوغارتي بسبب إصابة في الركبة. وتحوم الشكوك أيضاً حول جاهزية حارسَي المرمى كارل دارلو وتوم هيتون.

غيابات توتنهام

في المقابل، أعلن مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي أن المدافعَين يان بول فان هيك وميكي فان دي فين سيكونان متاحَين للمشاركة والبدء في التشكيلة الأساسية، بعد تعافيهما من إصابات طفيفة خلال فترة التوقف الدولي.

غير أن دي زيربي أقر بأن صانع الألعاب جيمس ماديسون عانى من انتكاسة خلال التدريبات، مما يُلقي بظلاله على احتمالية مشاركته في المباراة.