الدفاع المدني يُصدر تنبيهاً بإنذار أحمر لأمطار غزيرة على 4 مناطق
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا استنادًا إلى الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، بشأن تعرض أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة لهطول أمطار غزيرة، ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول وبطون الأودية ومناطق السدود.
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهاً استناداً إلى الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، بشأن تعرض أجزاء من 4 مناطق في المملكة العربية السعودية لحالة مناخية تشهد هطول أمطار غزيرة.
المناطق المشمولة بالإنذار الأحمر
حدّد الدفاع المدني المناطق المشمولة بالإنذار على النحو الآتي:
منطقة مكة المكرمة
منطقة عسير
منطقة جازان
منطقة الباحة
إرشادات السلامة
وجّه الدفاع المدني السكان في المناطق المتأثرة بجملة من إرشادات السلامة الواجب اتباعها خلال فترة هطول الأمطار، أبرزها:
أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
الابتعاد التام عن تجمعات المياه ومجاري السيول.
تجنب بطون الأودية ومناطق السدود.