الدفاع المدني يُصدر تنبيهاً بإنذار أحمر لأمطار غزيرة على 4 مناطق

صحيفة سبق

2026-10-14T09:19:45.588Z

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا استنادًا إلى الإنذار الأحمر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، بشأن تعرض أجزاء من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة لهطول أمطار غزيرة، ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول وبطون الأودية ومناطق السدود.