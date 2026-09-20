صحيفة سبق

نفذت أمانة منطقة الباحة، ممثلة في بلدية محافظة بني حسن، مشروع ممشى الرونق بطول 136 مترًا، الذي يجمع بين مسارات المشي والأكشاك الاستثمارية بعناصر جمالية مستوحاة من الطابع التراثي للمنطقة، بهدف تحسين المشهد الحضري وتنشيط الحركة التجارية ودعم الأسر المنتجة.

أنجزت أمانة منطقة الباحة، ممثلةً في بلدية محافظة بني حسن، مشروع «ممشى الرونق»، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري وتطوير المرافق العامة، وتوفير بيئات ملائمة للمشي والتسوق تلبّي تطلعات الأهالي والزوار.

ويمتد الممشى على طول 136 متراً، ويتميز بممرات مرصوفة بالإنترلوك وأعمدة إنارة ديكورية، فضلاً عن أكشاك استثمارية تقدم خدمات متنوعة، مما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال.

ويوظّف المشروع عناصر جمالية مستوحاة من الطابع العمراني والتراثي للمنطقة، إذ يجمع بين مسارات المشي والأكشاك الاستثمارية في وجهة واحدة، مما يعزز هوية الموقع ويوفر بيئة مريحة للمرتادين.

ويندرج «ممشى الرونق» ضمن خطط الأمانة وبلدية بني حسن لتطوير المرافق البلدية والارتقاء بجودة الأماكن العامة، عبر إنشاء مواقع تجمع بين الرياضة والتسوق والأنشطة الترفيهية في بيئة منظمة ومتكاملة.

ويعكس المشروع التوجه نحو استثمار المساحات العامة بوصفها وجهات مجتمعية تدعم الاقتصاد المحلي، وتُضفي لمسة حضارية تتناغم مع طبيعة المحافظة واحتياجات سكانها وزوارها.