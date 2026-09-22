بدر الجبل

كشف الباحث والمؤرخ عبدالله العمراني عن برقية تاريخية تبيّن أنّ أول تهنئة دولية لليوم الوطني السعودي بعد اعتماد 23 سبتمبر رسميًا عام 1385هـ جاءت من أمير الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى الملك فيصل بن عبدالعزيز. وأوضح أن البرقية تصدّرت برقيات التهنئة المنشورة في صحيفة "أم القرى" في عددها ا…

كشف الباحث والمؤرخ عبدالله العمراني عن برقية تاريخية قال إنها تمثل أول برقية تهنئة دولية استقبلتها المملكة بمناسبة اليوم الوطني، بعد صدور المرسوم الملكي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1385هـ، الذي حدّد الأول من الميزان، الموافق 23 سبتمبر، يومًا وطنيًا للمملكة. وتؤكد وثائق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات صدور المرسوم بهذا المضمون.

وأوضح العمراني أن البرقية بعث بها الشيخ عبدالله السالم الصباح، أمير الكويت آنذاك، إلى الملك فيصل بن عبدالعزيز، وتصدرت برقيات التهنئة التي نشرتها صحيفة أم القرى في عددها الصادر في 1 أكتوبر 1965م.

وقال العمراني إن تتبعه لما نشرته الصحيفة عن المناسبة أظهر أن البرقية الكويتية كانت الأولى بين التهاني الدولية، ما يمنحها أهمية خاصة في توثيق البدايات الأولى للتهاني الخارجية باليوم الوطني بعد اعتماد موعده رسميًا.

وجاء في البرقية: (يسرني غاية السرور أن أبعث لجلالتكم الأخ الكريم بأحر التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة)، مقرونة بتمنياته بدوام المجد والتقدم والرفاه للمملكة وشعبها.

وكانت دارة الفيصل التابعة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قد نشرت عبر حسابها في منصة X فيديو توثيقيًا تناول البرقية وقصتها التاريخية. وتأسست الدارة ضمن المركز للعناية بتاريخ الملك فيصل وإرثه.