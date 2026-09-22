فهد العتيبي

رصدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف احتفالات اليوم الوطني السعودي في 1700 مدرسة، بمشاركة نحو 270 ألف طالب وطالبة، عبر برامج تربوية ورياضية وكشفية وتقنية ومجتمعية تحت شعار عزنا بطبعنا، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز منجزات الوطن.

احتفلت 1700 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم الوطني السعودي، بمشاركة 270 ألف طالب وطالبة إلى جانب منسوبي التعليم وأولياء الأمور، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية واستحضاراً لمسيرة التوحيد والبناء وما تحقق للوطن من منجزات.

واكتست المدارس باللون الأخضر، إذ رفع الطلاب والطالبات العلم السعودي وارتدوا الملابس الخضراء تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة، فيما شارك في الاحتفالات طلاب وطالبات من المقيمين الذين عبّروا عن بهجتهم بالوطن الذي يعيشون على أرضه.

وتضمنت الفعاليات برامج تربوية وثقافية ورياضية وكشفية وتقنية ومجتمعية، تحت شعار «عزنا بطبعنا»، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز الاعتزاز بتاريخ المملكة ومنجزاتها، واكتشاف مواهب الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن حب الوطن.

وتهدف البرامج كذلك إلى التعريف بتاريخ توحيد المملكة وإنجازات رؤية 2030، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتطوعية، وإشراك الأسرة في الأنشطة الوطنية بما يعمّق قيم المواطنة في البيئة التعليمية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الاحتفاء باليوم الوطني يجسّد مشاعر الولاء والانتماء للوطن، ويعزز لدى الطلبة الاعتزاز بتاريخه ومنجزاته، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تتيح مساحات حية للقيم والمواهب والمبادرات والمشاركة المجتمعية، وتعزز دور الطلبة في صناعة أثر وطني ملموس.

ودعا الغامدي إلى مواصلة هذه الجهود بما يعزز حب الوطن وخدمته، متمنياً أن يحفظ الله المملكة وقيادتها، وأن يوفق أبناءها وبناتها لخدمة وطنهم والمساهمة في تحقيق تطلعاته.