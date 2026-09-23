صحيفة سبق

هنأت الدكتورة مشاعل بنت سعد المطيري خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مؤكدة أن المناسبة تستحضر مسيرة جعلت الإنسان محور التنمية والتعليم أساس بناء المستقبل.

هنأت الدكتورة مشاعل بنت سعد المطيري، رئيسة مشروع «التعليم للجميع» في المجلس الدولي للشباب (IYC)، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وقالت المطيري إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى لتوحيد وطن، بل مناسبة نستحضر فيها مسيرة دولة جعلت الإنسان محور التنمية، والتعليم أساسًا لبناء المستقبل، وآمنت بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الأجيال بالمعرفة والمهارات والفرص.

وأضافت أنه في ظل رؤية السعودية 2030 يشهد قطاع التعليم مسيرة متواصلة من التطوير وتعزيز جودة المخرجات وتمكين المرأة والشباب وبناء قدرات وطنية قادرة على المنافسة والإبداع والمساهمة في نهضة المملكة ومكانتها العالمية.

وتمنت حفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن تبقى وطنًا للعلم والطموح ومنارة تصنع بالمعرفة أجيال المستقبل.