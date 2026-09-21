صحيفة سبق

أطلقت شركة "موبايلي" ترقية جديدة لمشتركي باقات "شامل" تتيح لهم الاشتراك في خدمة iCloud+ الموسعة، بما يشمل Apple TV و Apple Arcade، إضافة إلى خدمة Apple Music، وذلك دون أي تكاليف إضافية لمستخدمي أجهزة iPhone ضمن باقات محددة ابتداءً من اليوم. وتأتي هذه المزايا في إطار استراتيجية موبايلي لتعزيز القيمة…

أعلنت شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" عن ترقية لمشتركي باقات "شامل"، وذلك من خلال إتاحة الاشتراك في خدمة iCloud+ الموسعة حديثا والتي تشمل خدمات Apple TV و Apple Arcade، دون أي تكاليف إضافية. ويقدم هذا العرض الخاص من موبايلي لمشتركي "شامل" خدمات متنوعة تحت مظلة iCloud+، حيث يوفر مساحة لتخزين المحتوى الشخصي ومشاركته بأمان، إلى جانب الوصول إلى أعمال أصلية حائزة على جوائز Apple TV. ومئات الألعاب الممتعة للغاية من Apple Arcade. ويتوفر العرض الجديد لعملاء موبايلي من مستخدمي أجهزة iPhone ضمن مجموعة مختارة من باقات "شامل" وذلك ابتداء من اليوم.

كما أتاحت موبايلي لعملاء “شامل” أيضا فرصة الاشتراك في خدمة Apple Music دون أي تكاليف إضافية.

وتقدم موبايلي هذه المزايا كجزء من استراتيجيتها لمنح قيمة إضافية لعملائها من خلال ترقية الخدمات المقدمة لعملاء باقات "شامل"، التي تجمع بين الاتصال عالي الجودة وخدمات الترفيه والتخزين السحابي. وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لموبايلي، المهندس نزار بانبيله:

"إن تقديمنا لميزة الاشتراك لعملاء "شامل" في iCloud+ الموسع حديثا والذي يشمل خدمات Apple TV و Apple Arcade بالإضافة إلى إتاحة الاشتراك في خدمة Apple Music، يعكس توجهنا الاستراتيجي لنكون دائما أقرب لعملائنا الكرام بتقديم خدمات مميزة ومبتكرة وهو امتداد لسعينا المستمر لتقديم مزايا خاصة وتجربة رقمية متكاملة تلبي تطلعات عملائنا وتتماشى مع رغباتهم وتوقعاتهم"

يذكر أن باقات "شامل هي باقات مفوترة سبق أن أطلقتها موبايلي خلال عام 2026، وتوفر للعملاء دقائق ورسائل نصية غير محدودة، وشرائح متعددة مجانية، بالإضافة إلى اشتراكات مجانية في عدد من المنصات الترفيهية، وتؤكد موبايلي أن هذه المزايا متاحة لجميع مشتركي باقات «شامل»، ويمكن تفعيلها وإدارتها بسهولة عبر تطبيق موبايلي أو الموقع الرسمي للشركة.