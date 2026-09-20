صحيفة سبق

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس نتائج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ‑فوربومرن بأنها كارثية وغير قابلة للتجميل، بعد حصول الحزب على 5.5٪ من الأصوات وفق استطلاع لقناة ARD، في حين تقدم حزب البديل لأجل ألمانيا بـ37٪ يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بـ35.5٪.

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس نتائج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات برلمان ولاية مكلنبورغ-فوربومرن بأنها كارثية، وذلك في أعقاب نتائج أولية أظهرت تراجعاً حاداً لحزبه.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع قيادات الحزب في مقره الرئيسي: «لا يمكن تجميل هذه النتيجة.. إنها كارثة».

وأوضح المستشار الألماني أن حزبه خاض الانتخابات بكل قوة، غير أنه وجد نفسه محصوراً وسُحق فعلياً في المواجهة الانتخابية بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا.

وأظهرت بيانات استطلاع آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع، بثّتها قناة «ARD»، تصدُّر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائجَ بنسبة 37% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 35.5%، فيما اكتفى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بنسبة 5.5% فحسب.

ونُقلت تصريحات ميرتس عبر القناة الرسمية للاتحاد الديمقراطي المسيحي على منصة «يوتيوب».

وتُعدّ انتخابات ولاية مكلنبورغ-فوربومرن اختباراً انتخابياً بالغ الأهمية للأحزاب الرئيسية في ألمانيا، في ظل المنافسة المحتدمة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا على صدارة النتائج.