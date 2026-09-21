منصور الشلاقي

أصيب مدني بشظايا وآخرون بحالات ضيق تنفس وحادث سير، إثر انفجار مستودع ذخيرة اليوم الاثنين في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق حصيلة أولية لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، التي أخلت 3 عائلات وحذّرت السكان حتى مدينة حلب من الاقتراب من الموقع.

أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية عن وقوع انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة العيس بريف حلب الجنوبي، الاثنين 21 سبتمبر 2026، مشيرةً إلى أن الحصيلة الأولية تضمّنت إصابة مدني بشظايا، وتعرّض مدنيَّين لحالة ضيق تنفسي مؤقت، فضلاً عن إصابة مدني آخر في حادث سير وقع أثناء محاولته الابتعاد عن المنطقة.

وكشفت الوزارة أن فرق الدفاع المدني السوري التابعة لها انتقلت فور وقوع الانفجار إلى الموقع، وعملت على نقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، كما أخلت 3 عائلات من المناطق المحيطة بالمستودع، مؤكدةً أن الفرق لا تزال مستنفرة في المنطقة في ظل استمرار الانفجارات.

وحذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المدنيين في منطقة العيس والمناطق المجاورة بريف حلب، وصولاً إلى مدينة حلب، من الاقتراب من موقع الانفجار أو التوجه إلى المناطق المحيطة به، حرصاً على سلامتهم من مخاطر الانفجارات والشظايا والأجسام الخطرة المحتملة.