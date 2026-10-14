الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج

صحيفة سبق

2026-10-14T07:01:22.712Z

أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، مع التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة، وضرورة تجنب التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث، مشددًا على الاتصال بالرقم 911 في حالات الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة.