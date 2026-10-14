الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج
أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، مع التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة، وضرورة تجنب التجمهر والتصوير في مواقع الحوادث، مشددًا على الاتصال بالرقم 911 في حالات الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على السلامة.
أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، مؤكداً ضرورة الاستمرار في اتباع تعليماته حرصاً على سلامة الجميع.
ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمهر والتصوير نهائياً في المناطق المتأثرة.
وأكد الدفاع المدني أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل عبر الرقم الموحد (911).