أربع ذبائح تكفي العرس..!!

إن أي حلول مقترحة في هذا الاتجاه قد لا تكون مجدية، ما لم يكن خيار مقاطعة الزواجات الكبيرة هو الأساس والمبدأ؛ فمثلاً ليس بالضرورة أن أحضر زواجًا كلفة القاعة له عشرات الآلاف من الريالات. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى على الشاب الراغب في إتمام مراسم الزواج بعد أن يجمع المهر المقرر، وقبل إجراء العقد وقراءة شروطه، أن يشترط على ولي أمر العروس أنه غير ملزم بأي تبعات أخرى من تكاليف لاحقة غير المهر وأربع ذبائح فقط، على أن يكون مقر الحفل بيت العائلة. ولتأكيد جديته عليه أن يسحب ثلاثة آلاف ريال من المهر، ويعيده إلى جيبه، ويوضح لهم أنه لزوم "البشت". وعلى غيره من الشباب تعميم مثل هذه الفكرة، ووضعها من ضمن المبادرات والشروط، والصبر على النتائج أول سنة..!!