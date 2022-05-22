أكرَموه حيًّا وقبل الموت قاعد

بلغ "حسن" سن التقاعد، ولم يمدد له بحجة إتاحة الفرصة للدماء الشابة، والاعتماد على الجيل القادم، والأدهى والأمرّ أنه خرَج بصمت كما دخل للمستشفى أول مرة وحيدًا، ولم يصحبه في الخروج سوى دمعتين انحدرتا من مقلتيه على خديه أسفًا على الفراق، وحزنًا على أنه لن يُمَكَّنَ من خدمة المريض برغم قدرته الجسدية والعقلية التي ربما تضاهي مَن هم في الثلاثين من العمر.