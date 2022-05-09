أن تصبح مريضًا يجعلك طبيبًا أفضل

عندما يمرض الأطباء، ويعيشون حياة ومعاناة المرضى، ويكونون على الجانب الآخر من حياة المستشفيات متذوقين بعض المرارة من جراء المعاناة التي قد يعيشونها، سيدركون أن وجهة نظرهم المهنية السابقة هي مجرد واحدة من وجهات نظر ممكنة عدة، وسيكتشفون كثيرًا من تشققات النظام الصحي التي لم يكونوا يعلمون بوجودها وهم على كرسي الإدارة أو الطب، وسيعيشون بعض المضايقات، صغيرة كانت أو كبيرة، لم يهتموا بها أبدًا كأطباء، وربما تُغيِّر نظرتهم للوضع، وتكون أحد مفاتيح تحسين الخدمات الصحية، والعمل للأفضل؛ ونرى مقولة "المريض أولاً" على أرض الواقع.