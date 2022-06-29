أوقفوا الهـلال عند حده..!!

إن الحل الأمثل -من وجهة نظري- هو في عدم مشاركة أي فريق يكون بطلاً للدوري في حال حقق البطولة في نسختين متتاليتين؛ فلا يحق له المشاركة في النسخة الثالثة مباشرة، ويتم تجهيزه لبطولة آسيا مثلاً، أو يرتاح سنة، يتفرغ فيها للمسابقات الأخرى؛ وذلك من أجل أن يكون لدينا بطل جديد للدوري في كل ثلاثة مواسم على الأقل، وبعد ذلك يحق له المشاركة في النسخة التي تلي إيقافه؛ وذلك لإحداث توازن في عملية حظوظ بقية الأندية للحصول على دورينا. أما أن يظل الأمر على ما هو عليه فإن بطولة الدوري السعودي لن تجد سوى الهلال بطلاً لها مرة ومرتين وعشرًا للأمام..!!