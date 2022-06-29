أوقفوا الهـلال عند حده..!!

بعد تحقيق فريق الهلال بطولة "كأس دوري الأمير محمد بن سلمان" في نسخته لعام 2022م يكون بهذا الإنجاز قد حقق البطولة ثلاث مرات متتالية؛ ما يجعل الدوري لدينا بلا طعم أو ذائقة حتى للهلاليين الذين لم يحتفلوا باللقب قبل غيرهم من الجماهير الأخرى لبقية الـ15 ناديًا؛ وذلك لاستمرار الفريق الأزرق بالحصول عليه دون بقية الأندية المشاركة في الدوري. كل عام تشهد فيه الكثير من مباريات التأجيل والأحداث الدراماتيكية المصاحبة من إصابات لاعبين، وأخطاء تحكيمية، وقرارات حرمان حضور الجمهور بسبب رمي علب الماء، وغيرها من القرارات الانضباطية لإداريين ومدربين..!!
إن حصول الهلال على لقب الدوري بمعدل مرتين كل ثلاثة مواسم سيتسبب في عزوف بقية الأندية عن التركيز على الدوري المحلي، بل قد يكون خيارًا ضمنيًّا لها في المستقبل القريب، وعدم الاستعداد لهذه البطولة، والاكتفاء بالمسابقات الأخرى المتنوعة ذات النَّفس القصير "كأس السوبر، كأس الملك"، والمشاركة في البطولات العربية ودوري أبطال آسيا، وبقية مسابقاته الأخرى ككأس الكؤوس والسوبر، باتباع طريقة "على الماء وانزلوا "..!! .
ليس من المعقول أن يتم إعداد الأندية لدينا، والدخول في معسكرات خارجية، وجلب المحترفين الأجانب، والتعاقد مع المدربين كل عام.. ويأتي فريق الهلال ويخطف البطولة باردة مبردة، بأخطاء فادحة من منافسيه في غالب الأحيان، وبسبب الحظ "اللي يكسر الحصيان" في مرات أخرى كثيرة، و"يكوش" فعليًّا على الكل..!!
الهدف هنا ليس التقليل من حق نادي الهلال في تحقيق البطولات، أو أي نادٍ سعودي آخر كما قد يتصور البعض بقدر ما هو تخوُّف حقيقي وفعلي أن يكون دورينا مملاً، ومعروفًا مسبقًا أبطاله؛ وبالتالي يصل لمرحلة العزوف والهجر؛ ويفقد الشغف، ولا يبعث على الحماس والمتابعة الجماهيرية والإعلامية مستقبلاً؛ وهو ما يفقده وهجًا كان عليه قبل عقدين من الزمن..!!
إن الحل الأمثل -من وجهة نظري- هو في عدم مشاركة أي فريق يكون بطلاً للدوري في حال حقق البطولة في نسختين متتاليتين؛ فلا يحق له المشاركة في النسخة الثالثة مباشرة، ويتم تجهيزه لبطولة آسيا مثلاً، أو يرتاح سنة، يتفرغ فيها للمسابقات الأخرى؛ وذلك من أجل أن يكون لدينا بطل جديد للدوري في كل ثلاثة مواسم على الأقل، وبعد ذلك يحق له المشاركة في النسخة التي تلي إيقافه؛ وذلك لإحداث توازن في عملية حظوظ بقية الأندية للحصول على دورينا. أما أن يظل الأمر على ما هو عليه فإن بطولة الدوري السعودي لن تجد سوى الهلال بطلاً لها مرة ومرتين وعشرًا للأمام..!!