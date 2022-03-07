استراتيجية الابتعاث.. تحوُّل وطني متجدد

رهانات سمو ولي العهد على شعبه دائمًا ناجحة؛ ليكون من هم في المستقبل علماء وباحثين وأستاذة، يغزون العالم، ويشكلون ثقلاً علميًّا في كبرى المؤسسات التعليمية. ومع استراتيجية الابتعاث سنصل لتحقيق رؤية 2030 بفِرق عمل وطنية أكثر مهارة، وأعظم تعليمًا، وأكبر قدرات، ماضين لمستقبل وطني مشرق، يجعل من المواطن السعودي رقمًا صعبًا في ميدان العمل، وصاحب حضور وبصمة تميُّز؛ ليكون أستاذًا وباحثًا في جامعات عالمية.