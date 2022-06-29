الأطباء وفقدان التوازن بين العمل والحياة

منذ اليوم الأول في الطب يصاب الشخص بمتلازمة الإرهاق التي تختبئ خلف ستار فرحة القبول بالطب، وقد لا تظهر أعراضها إلا متأخرًا؛ عندها يدرك أنه "فات الميعاد، والنار ربما لن تصبح دخانًا ورمادًا بل ستتأجج، ولن يفيد الندم وستطول ليالي الألم وربما يتفرق الأحباب" وقد ينتهي الأمر لا إراديًّا بالاحتراق.